الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

بمليون دولار| أبرز المعلومات عن جائزة زايد للأخوة الإنسانية

جائزة زايد للأخوة
جائزة زايد للأخوة الإنسانية

استقبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2023 في القصر البابوي بالفاتيكان، لمناقشة أهمية الدور الذي تقوم به الجائزة العالمية في نشر قيم الأخوة الإنسانية من خلال  تشجيع النماذج الرائدة عالمياً في هذا المجال، داعيا إلى  ضرورة  التأكيد على حماية حقوق النساء والأطفال.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن جائزة زايد للأخوة الإنسانية.. 

- جائزة زايد للأخوة الإنسانية هي جائزة عالمية سنوية مستقلة.

- الجائزة تذهب لدعم جهود واستمرار الأعمال الهادفة إلى تعزيز الأخوة الإنسانية والتعاون وتعزيز جهود نشر قيم التعايش الإنساني.

- تحتفي جائزة زايد بالأعمال الجليلة للأفراد والكيانات ممن يساهمون في تحقيق التآلف بين الناس وغرس قيم الأخوة الإنسانية بينهم، وبناء جسور التواصل والوئام بين الشعوب المنقسمة.

- تهدى لمن يؤثرون في الناس بالقدوة ويقدمون الحلول المبتكرة، ويتعاونون فيما بينهم متجاوزين حدود الفرقة والخلاف لتحقيق تقدم حقيقي يستند إلى قناعة ثابتة بقيم الأخوة الإنسانية كنهج لتقوية أواصر العلاقات الإنسانية وتعزيز التعايش السلمي في مختلف المجتمعات.

- أطلقت جائزة زايد للأخوة الإنسانيّة في الرابع من فبراير 2019، بمناسبة اللقاء التاريخي في أبوظبي بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.

- سُميت الجائزة باسم الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي عُرف بإنسانيته وحبه للعمل الخيري، وتفانيه في مد يد العون للشعوب من مختلف الثقافات والخلفيات.

- تبلغ قيمة هذه الجائزة قيمتها مليون دولار أمريكي اللجنةُ العليا للأخوة الإنسانية.

- تُشكل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، كل عام لجنةَ تحكيم للجائزة تضم كوكبةً من الخبراء والشخصيات المرموقة في مجال الخدمة العامة من كافة أنحاء العالم، وهي شخصيات مفعمةٌ بالحكمة والحرص على الاستثمار الجاد في قضية التعايش السلمي.

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