طارق متولى: ارتفاع سعر الدولار اليوم أمر طبيعى لتركه لقوى العرض والطلب

قال طارق متولي، نائب رئيس أحد البنوك سابقًا، إن ارتفاع سعر الدولار اليوم أمر طبيعي نظرًا لتركه لقوى العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية هيأت السوق المصرية الفترة الماضية بصورة جيدة عند تخليها عن العمل بالاعتمادات المستندية والرجوع للعمل بمستندات التحصيل.

سعر الصرف

وأكد طارق متولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القطاع المصرفي كان ينتظر خطوة تحرير سعر الصرف منذ فترة طويلة وبدأ البنك المركزي الإعداد لها منذ فترة طويلة، بدأت من الإفراجات للبضائع للموانئ بإجمالي 7 مليارات جنيه مما سينعكس على السوق والأسعار قريبًا.

تذبذب الأسواق المالية

وأضاف في حديثه، أن وجود تسعير عشوائي للسلع في مصر ووجود سوق موازية تسبب في ذلك بالإضافة إلى عدم إتاحة السلع، مؤكدًا أن السيطرة على سعر الدولار ستساهم في ضبط الأسعار، متوقعًا بعض التذبذبات في أسعار الدولار خلال الفترة القادمة إلى أن يستقر السعر، مطمئنًا بأن هذه الأسعار ستستقر خلال شهر.