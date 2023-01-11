كارول سماحة: مصر مليئة بالمواهب الكبيرة.. وبتول عرفة مخرجة مميزة

عبرت الفنانة كارول سماحة، عن سعادتها بالاشتراك في عرض "تقدر"، والذي قدمت فيه دورًا غنائيًا لافتًا، تحت قيادة المخرجة بتول عرفة التي وصفتها بالمخرجة الناجحة وذات العين الثاقبة.

وقالت كارول لـ"الدستور"، إنها سعيدة بالوقوف على المسرح الخاص بدار الأوبرا للاشتراك في هذا العمل المميز والمليء بالروح الإيجابية والطاقة الكبيرة التي تظهر الفن المصري الأصيل، والذي تعلمنا جميعًا كعرب منه، منذ أن كنا أطفالًا، لافتة إلى أن هذا من الدوافع العديدة التي جعلتها توافق على الاشتراك فيه، خاصة مع وجود فنانين كثر يشاركون فيه.

وأشارت إلى أن المخرجة بتول عرفة واحدة من المخرجات الكبار في عالمنا العربي، وهو الشىء الذي يظهر على نجاح الحفل، وخاصة في طريقة ظهور الأطفال المشاركين فيه، والذي اعتنت به عرفة، فالأطفال ظهروا بشكل مشرف ومميز جدًا، وهذا جاء بعد رحلة من التحضيرات المجهدة للغاية من قبل مخرجته.

وتابعت كارول سماحة أن الفريق المشارك في عرض "تقدر" قدم دوره من القلب، وهي تحمست جدًا لتكون عودتها في مصر وبعمل من تأليف الدكتور مدحت العدل.

واختتمت: "سعيدة بهذه المبادرة التي ترعاها مؤسسات مصرية وطنية من أجل إرجاع المسرح لمكانه الطبيعي وخاصة بين الأطفال، وأعتقد أن المدارس خلال الفترة المقبلة ستعود للواجهة وهي المؤشر الأول لإظهار المواهب الشابة لتكون بعد ذلك نجومًا في عالمنا العربي".