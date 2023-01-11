الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يبحث موقف مشروعات تطوير الريف المصري «حياة كريمة»

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، واستعدادات المحافظة لبدء المرحلة الثانية، والعمل على إزالة أية معوقات، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أ.ح أيمن أسامة قائد مركز القيادة التخصصي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية".

رحب المحافظ في بداية الاجتماع بالحضور جمعيًا، موجهًا الشكر لهم على المجهودات المبذولة، التي أدت إلى ظهور المحافظة بالشكل اللائق خلال زيارة رئيس الجمهورية.

وناقش الاجتماع أعمال استحداث وتركيب الأكشاك الكهربائية الجديدة بالقرى الأم، ورفع كفاءة المحولات الكهربائية بالقرى التابعة، وكذلك تركيب الأعمدة، وتوصيل كابلات الكهرباء اللازمة في وجود فنيين متخصصين للانتهاء من كافة الأعمال، على أن يتم تشكيل لجان فنية للإشراف عليها.   

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف استعدادات مركزي "أخميم، وطهطا" لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث تم توفير 81 قطعة أرض من إجمالي 111 قطعة مطلوبة لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية عليها بقرى المركزين، وجاري العمل على توفير باقي قطع الأراضي المطلوبة. 

وتناول الاجتماع كذلك موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي منها محطة رفع الجلاوية بساقلتة، وبعض الأعمال في أولاد يحيى قبلي وبحري بمركز دار السلام، ووجه المحافظ بسرعة العمل على الانتهاء من الأعمال أولا بأول مع تحديد أولويات الأعمال، وتلافي أية معوقات.

وناقش الاجتماع موقف البدء في تبطين وتأهيل عدد 5 ترع، حيث تم إعداد الدراسات اللازمة لها، وكذلك موقف الانتهاء من أعمال إنشاء عدد 5 مدارس جديدة، حيث قامت الأبنية التعليمية بالانتهاء من 124 مدرسة إنشاء جديد، وجاري العمل بـ 108 مشروع، ووصلت نسبة تنفيذ مشروعات هيئة الأبنية التعليمية 97.5%، وجاري الانتهاء من تنفيذ مشروعات للاتصالات في 21 قرية، ووجه المحافظ بضرورة تمهيد وتسوية الطرق عقب الانتهاء من تلك المشروعات.

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.

5 مدارس إزالة أية معوقات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التابعة لمجلس الوزراء الجهات المعنية الدراسات اللازمة الشرب والصرف الصحي اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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محافظ سوهاج يبحث موقف مشروعات تطوير الريف المصري «حياة كريمة»

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