الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» تكشف أهداف زيارة وزير الخارجية اليوناني لـ3 دول إفريقية

نيكوس ديندياس
نيكوس ديندياس

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل جولة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في ساحل العاج وغانا والجابون، غرب إفريقيا.

وقال عبدالستار بركات، مراسل القناة، إنّ وزير الخارجية اليوناني يبدأ اليوم جولة في غرب إفريقيا، تضم ساحل العاج وغانا والجابون، موضحا أنّ اليونان في الفترة الأخيرة تريد تكوين حلفاء جدد في قارة إفريقيا بعد أن ضمنت حلفاء من العالم العربي ودول الخليج العربي في آسيا.

وأضاف  مراسل القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين، وسيتم التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون بين اليونان والبلدان الثلاثة، مشيرا إلى أن اليونان تريد التحالف مع الدول التي لها أصوات في مجلس الأمن لمواجهة التحديات التي تواجهها، متابعاً أن اليونان تريد الالتزام بالقانون الدولي وما جاء في قانون البحار، لتقوم بسياستها في بحر إيجه، لتمد المياه الإقليمية من 6 ميل إلى 12 ميل وهو حقها وفقا لقانون البحار.

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