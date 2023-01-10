الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير إلكترونى: حجم الإنفاق على الإعلانات السياسية التوجيهية بالسوشيال ميديا خيالى

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا

قال أحمد الشيخ، خبير المنصات الإلكترونية، إن استخدام السوشيال ميديا في توجيه الرأي العام ليس فكرة حديثة، بل إن هناك الكثير من دول العالم تستخدم هذه المواقع لتصدير القضايا التي تحتاج نشرها.

 

وأكد خبير المنصات الرقمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حجم الإنفاق على الإعلانات السياسية التوجيهية خيالي، ولهذا يجب التعامل مع السوشيال ميديا أنها كيان متشعب له الكثير من الامتيازات والعيوب. 

حروب الجيل الرابع

وفي سياق متصل، أشار أسامة السعيد، الخبير الإعلامي، إلى أن السوشيال ميديا لا تقل أهمية عن الحروب العسكرية المباشرة، حيث من خلال السوشيال ميديا أصبح هناك ما يسمى بحروب الجيل الرابع بسبب اختراق العقول.

احمد الشيخ أسامة السعيد السوشيال ميديا التوجيه الالكترونية استقطاب الجمهور

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