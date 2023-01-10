حبس متهم بقتل شقيق جدته لسرقة 120 ألف جنيه فى الشرقية

أمرت نيابة بلبيس العامة في الشرقية بحبس المتهم بقتل شقيق جدته لسرقة 120 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "فارس. أ" ، 70 عاما، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي.

وتبين من التحريات الأولية تسلل أحد الأشخاص لمنزل المجني عليه، واعتدى عليه بسلاح أبيض، لسرقته ولاذ بالفرار.

تم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.