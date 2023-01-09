بعد التلاوة القرآنية فى عزاء نجل سلطان الطرب.. مصادر: «تقليد مُتبع»

أثار المطرب السوري جورج وسوف، حالة من الجدل بعد تلاوة الشيخ ياسر الصالح، بعض آيات الذكر الحكيم من سورة "مريم"، خلال عزاء نجله "وديع".

وأكدت مصادر لـ"الدستور"، أن ذلك يحدث عادًة في سوريا وخاصة لدى عائلة “وسوف” التي ينتمي لها سلطان الطرب، حيث تقضى العادة بجمع كل الطوائف الدينية في كل المناسبات التي يقيمها في سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن ما حصل أمر ليس بغريب على الأوساط العائلية في سوريا، وقصة علاقة وسوف بالشيخ صالح أمر طبيعي وعادي.

ومن جانبه، علق الشيخ ياسر صالح، على تلاوته القرآنية خلال العزاء، قائلًا: “جورج وسوف يقرأ القرآن كثيرًا ويحاول فهم معانيه طوال الوقت”.

توفى وديع جورج وسوف، نجل الفنان الكبير جورج وسوف، يوم الجمعة الماضي، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا.