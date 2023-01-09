الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نصائح للحفاظ على صحة الأطفال خلال فصل الشتاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نظرًا لأن الأطفال غالبًا ما يلامسون أفواههم ووجوههم، يجب على الآباء التأكد من غسل أيدي أطفالهم بالماء والصابون لإزالة الجراثيم قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وعند دخولهم من اللعب، يمكن استخدام معقم اليدين في الأوقات التي يتعذر فيها غسلها.

ونستعرض في السطور التالية 6 خطوات سهلة للآباء للمساعدة في الحفاظ على صحة أطفالهم وأقل عرضة لانتشار نزلات البرد أو الأنفلونزا بسبب اتصالهم الوثيق بالأطفال في المدرسة أو الرعاية النهارية.

كيف تحافظ على صحة أطفالك خلال موسم الأنفلونزا

  • اجعل الأطفال يغسلون أيديهم بشكل متكرر في المنزل والمدرسة.
  • كن نشيطًا في الداخل أو الخارج.

يجب أن يمارس الأطفال تمارين منتظمة ومعتدلة لتقوية جهاز المناعة لديهم. أظهرت الدراسات أن النشاط يمكن أن يساعد في تقليل نوبات البرد والإنفلونزا.

  • احصل على قسط كافي من النوم

يحتاج الأطفال ما بين 9 و 14 ساعة من النوم يوميًا حسب أعمارهم، الحرمان من النوم يمكن أن يضعف جهاز المناعة ويزيد من خطر الإصابة بالمرض.

  • تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

قدم وجبات تحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات الملونة للمساعدة في تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال. ابحث عن الأطعمة الغنية بفيتامين ج وفيتامين د وتجنب الأطعمة الغنية بالإضافات والمواد الحافظة والسكريات.

  • تقليل التوتر

يمكن أن تؤدي هرمونات التوتر المرتفعة إلى انخفاض المناعة. امنح الأطفال وقتًا طويلاً للراحة واللعب الإبداعي للمساعدة في خفض مستويات التوتر لديهم ومنعهم من الإصابة بالمرض.

  • تجنب تقاسم الجراثيم

تعد المشاركة أمرًا مفيدًا للأطفال ، ولكن العديد من العناصر المشتركة الشائعة يمكن أن تكون أرضًا خصبة لتكاثر الجراثيم. علم الأطفال عدم مشاركة القش والأكواب والقبعات والأوشحة أو أي شيء يلامس أفواههم ووجوههم.

عندما يمرض الأطفال ، من المهم أن يحتفظ الآباء بهم في المنزل وأن يتخذوا خطوات لمنع انتشار الجراثيم للآخرين. إذا كانت زيارة الطبيب ضرورية.

لتقليل فرص إصابة أطفالهم الزكام أو الأنفلونزا الحفاظ على صحة أطفالهم أقل عرضة لانتشار نزلات البرد كيف تحافظ على صحة أطفالك خلال موسم الأنفلونزا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

الشركة المتحدة تعلن تعيين مريم حسن مذيعة مؤتمر التحالف

30 يناير.. الحكم على المأذون ياسر القرشي بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة

وزير الخارجية: مصر تتطلع لمواصلة التعاون مع القوة متعددة الجنسيات

بتهمة النصب.. تجديد حبس البلوجر هدير عاطف وطليقها 15 يوما

العربية لضمان الاستثمار: رصيد الحساب الجارى للدول العربية سجل فائضًا خلال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس