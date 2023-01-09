نصائح للحفاظ على صحة الأطفال خلال فصل الشتاء

نظرًا لأن الأطفال غالبًا ما يلامسون أفواههم ووجوههم، يجب على الآباء التأكد من غسل أيدي أطفالهم بالماء والصابون لإزالة الجراثيم قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وعند دخولهم من اللعب، يمكن استخدام معقم اليدين في الأوقات التي يتعذر فيها غسلها.

ونستعرض في السطور التالية 6 خطوات سهلة للآباء للمساعدة في الحفاظ على صحة أطفالهم وأقل عرضة لانتشار نزلات البرد أو الأنفلونزا بسبب اتصالهم الوثيق بالأطفال في المدرسة أو الرعاية النهارية.

كيف تحافظ على صحة أطفالك خلال موسم الأنفلونزا

اجعل الأطفال يغسلون أيديهم بشكل متكرر في المنزل والمدرسة.

كن نشيطًا في الداخل أو الخارج.

يجب أن يمارس الأطفال تمارين منتظمة ومعتدلة لتقوية جهاز المناعة لديهم. أظهرت الدراسات أن النشاط يمكن أن يساعد في تقليل نوبات البرد والإنفلونزا.

احصل على قسط كافي من النوم

يحتاج الأطفال ما بين 9 و 14 ساعة من النوم يوميًا حسب أعمارهم، الحرمان من النوم يمكن أن يضعف جهاز المناعة ويزيد من خطر الإصابة بالمرض.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

قدم وجبات تحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات الملونة للمساعدة في تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال. ابحث عن الأطعمة الغنية بفيتامين ج وفيتامين د وتجنب الأطعمة الغنية بالإضافات والمواد الحافظة والسكريات.

تقليل التوتر

يمكن أن تؤدي هرمونات التوتر المرتفعة إلى انخفاض المناعة. امنح الأطفال وقتًا طويلاً للراحة واللعب الإبداعي للمساعدة في خفض مستويات التوتر لديهم ومنعهم من الإصابة بالمرض.

تجنب تقاسم الجراثيم

تعد المشاركة أمرًا مفيدًا للأطفال ، ولكن العديد من العناصر المشتركة الشائعة يمكن أن تكون أرضًا خصبة لتكاثر الجراثيم. علم الأطفال عدم مشاركة القش والأكواب والقبعات والأوشحة أو أي شيء يلامس أفواههم ووجوههم.

عندما يمرض الأطفال ، من المهم أن يحتفظ الآباء بهم في المنزل وأن يتخذوا خطوات لمنع انتشار الجراثيم للآخرين. إذا كانت زيارة الطبيب ضرورية.