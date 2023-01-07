جهود مكتبة مصر العامة بالشرقية للأطفال وذوي الهمم خلال عام 2022

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع واستغلال أوقات فراغهم لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكرى بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود ، مؤكداً على أهمية دور المكتبة لتشجيع ذوي الهمم على تنمية مهاراتهم الثقافية والإجتماعية وإدماجهم في المجتمع.

وفى سياق متصل، أوضحت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق أن المكتبة خلال عام 2022 م إستحدثت أنشطة جديدة لذوي الهمم من خلال مركز تأهيل ذوى الهمم الذى قام المحافظ بافتتاحه بالمكتبة في يونيو الماضي ، والذي يتضمن عدد من الأنشطة ومنها (جلسات تخاطب وتنمية مهارات وصعوبات تعلم – اختبار ذكاء اختبار فرط الحركة (كونرز ) بالإضافة لتنظيم زيارات" للمكتبة المتنقلة "لمدارس ذوى الهمم (الأمل بالقنايات –التربية الفكرية بالصيادين والأشراف ) ، فضلاً عن استقبال طلاب مدرسة النور بالمكتبة ، كما قامت المكتبة بالمشاركة بأنشطتها في الاحتفال الذى نظمه متحف تل بسطا ، للأطفال من ذوى الهمم بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ امون .

كما أشارت مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال عام 2022 م ، قدمت خدمات وأنشطة فى عدد من المجالات منها نشاط تحفيظ القرآن الكريم حيث بلغ عدد المستفيدين منه 528 متدرب (أطفال/ شباب /كبار) ، و أنشطة هيا نقرأ وتوتة وحدوتة حيث بلغ عدد المستفيدين منهم 1056 متدرب (أطفال)، و أنشطة مسرح عرائس وبازل وصلصال وتلوين حيث بلغ عدد المستفيدين منها 4600 متدرب (أطفال).

وفى نشاط قصص الأنبياء حيث بلغ عدد المستفيدين منه 1600 متدرب (أطفال)، و نشاط (start game)حيث بلغ عدد المستفيدين منه 120 متدرب (أطفال)، و أنشطة رسم على الزجاج ورسم مستوى أول وثانى حيث بلغ عدد المستفدين منها 2100 متدرب (أطفال/شباب /كبار)، و أنشطة أروجامى وديكوباج وديكور وهاند ميد وريزن وكرافت وريسيكل واكسسوار وديسكفرى وكروشية حيث بلغ عدد المستفدين من هذه الأنشطة 2460متدرب (أطفال/شباب /كبار)، و أنشطة ورش (عروستى - تنكرية – مسرح أطفال – الربيع - الرصد الفلكى - تنمية مهارات ذوى الإحتياجات الخاصة –عالم أخضر- تعليم اللغة الإشارة) حيث بلغ عدد المستفدين منها 400 متدرب (أطفال/شباب /كبار)، و أنشطة نادى السينما والعبقرى الصغير نادى العلوم والإعلامى الصغير حيث بلغ عدد المستفدين منها 1181 متدرب (أطفال/شباب /كبار).

وعن نشاط شطرنج مبتدئين ومحترفين حيث بلغ عدد المستفدين منه 940متدرب (أطفال/شباب /كبار)، و نشاط تحسين الخط مستوى(اول –ثانى –رقعة –نسخ )حيث بلغ عدد المستفدين منه 936متدرب (أطفال/شباب /كبار)، و نشاط الحساب الذهنى مستوى (اول -ثانى – ثالث) حيث بلغ عدد المستفدين منه 110متدرب (أطفال)، و نشاط تفصيل مستوى (اول - ثانى - ثالث) حيث بلغ عدد المستفدين منه 280متدرب (أطفال/شباب /كبار)، و نشاط جمباز مستوى (اول- ثانى) حيث بلغ عدد المستفدين منه 680متدرب (أطفال).

و فى نشاط موسيقى مستوى (اول - ثانى –ثالث) حيث بلغ عدد المستفدين منه 2062متدرب (أطفال/شباب /كبار)، و نشاط لغة إنجليزية مستوى (اول - ثانى) ولغة المانية ولغة فرنسية حيث بلغ عدد المستفدين منه 500متدرب (أطفال/ شباب)، و أنشطة الحاسب الألى :- تشمل (اساسيات الحاسب الألى - لغات البرمجة - فوتوشوب –هولوجرام - تسويق ألكترونى -ICDL) حيث بلغ عدد المستفدين منها 1660متدرب (أطفال/شباب /كبار).

وفي مجال تطوير الذات قدمت المكتبة عدة أنشطة وهى (إدارة الموارد البشرية - انت مبدع – نعم انت تستطيع – غير حياتك – فريلانسر"امتلاك خبرات العمل") حيث بلغ عدد المستفدين منها 611متدرب (أطفال/شباب /كبار).

كما قامت المكتبة بتنظيم ندوات عن (حقوق المواطنة - تاريخ محافظة الشرقية - حقوق الطفل في الإسلام – القراءة حياة - الإرشاد الأسرى لذوى الإحتياجات الخاصة - التربية الإيجابية – اكتشاف التأخر اللغوى للأطفال – الحقوق الإنسانية والثقافية والإجتماعية لذوى الهمم) حيث بلغ عدد المستفدين منها 611متدرب (كبار)

كما قامت المكتبة بتنظيم فعاليات (اليوم الرمضانى – نفحات رمضانية - عروض مسرحية – يوم ترفيهى للأطفال –اليوم الكشفى - مسابقة الشطرنج – اليوم المفتوح لإحتفالات السادس من أكتوبر والمولد النبوى الشريف) حيث بلغ عدد المستفيدين منها 1130 متدرب (أطفال/شباب /كبار).