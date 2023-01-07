بعد وفاة نجله وديع.. نقل جورج وسوف للمستشفى

نقل المطرب جورج وسوف إلى أحد المستشفيات بعد وفاة ابنه وديع، الذى فارق دنيانا منذ ساعات قليلة، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء نزيف حاد من مضاعفات عملية "تصغير المعدة" التى أجراها مؤخرا.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية والإعلامية في لبنان بخبر تعرض وديع وسوف لحالة صحية حرجة، قبل أن يرحل عن الحياة في النهاية.

وقال الإعلامى اللبنانى نيشان، فى اتصال مع قناة "الجديد"، إن وديع نجل سلطان الطرب الفنان السوري جورج وسوف، قد توفى بعد معاناته من نزيف، في مستشفى مار يوسف في بيروت.



كما أكد موقع "ET بالعربية" المتخصص بأخبار الفنانين، وفاة وديع وسوف ابن جورج وسوف، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات العملية التي أجراها مؤخرا.



الجدير بالذكر أن وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف تعرض لأزمة صحية كبيرة مؤخراً، مكث على إثرها فى أحد مستشفيات لبنان، حيث نشر العديد من رواد تويتر تدوينات دعت لابن سلطان الطرب بالشفاء.



ونعى العديد من نجوم لبنان على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى وديع وسوف، نجل سلطان الطرب جورج وسوف، حيث، كتبت كارول سماحة: "مش قادرة صدق شو هالخبر الحزين وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب الله يصبر أمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك"، كما نعاه النجم وليد توفيق.

كما نعت المطربة إليسا نجل الفنان جورج وسوف على صفحتها وقالت : "الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر، بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبي معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة".