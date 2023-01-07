غرفة السياحة تعلن حجز جناحين لشركات السياحة بمعرضى برلين ودبى

أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة‬ إعادة التجربة بحجز عدد ‪ 2‬جناح للغرفة، يتم‬ ‫تخصيصهما للشركات السياحية المصرية الزائرة للمعارض السياحية العالمية، وذلك لمنح الشركات الفرصة لعقد لقاءات عمل مع نظرائهم من‬ ‫الشركات الأجنبية لتلك المعارض.

وشملت تلك المعارض معرض برلين‫‪ITB BERLIN 2023 ‬‬، الذي سينعقد في الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل، ومعرض دبي ‫‪ATM DUBAI 2023 ‬‬ ، الذي سينعقد في الفترة من 1 الى 4 مايو المقبل.

يأتي ذلك ‫في إطار حرص الغرفة الدائم على دعم اعضاء الجمعية العمومية، والسعي على تعظيم دور شركات السياحة‬ ‫في التسويق للمقصد السياحي المصري في المعارض الدولية‪ ،‬خاصة بعد أن نجاح التجربة الأولى بمعرض لندنwTM‬‬‫‪ LONDON 2022 ‬.

وكشفت الغرفة فب منشور عمم على جميع الشركات، عن اشتراطات الحجز بالجناج، وتشمل أن يكون الحجز بحد أقصى مرتين في اليوم (ساعة للمرة الواحدة)‬‫، ويتم تخصيص الجناح لعمل لقاءات عمل بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية فقط، ولا يسمح ‬‫باستخدام جناح الغرفة لعقد اجتماعات مع فنادق مصرية أو شركات مصرية زميلة‬.

كما ‫ يتم حجز جناح الغرفة مسبقًا عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى قسم المعارض بالغرفة على البريد‬‫ الإلكتروني ‪ ‬لمدة ساعة في اليوم، ويمكن الحجز لأكثر من مرة بحد أقصى‬ ‫مرتين يوميًا‬، و‫ تقوم الشركة الراغبة في استخدام جناح الغرفة بسداد مبلغ ‪ 100‬يورو (مرة واحدة)، على أن يتم سداد ‬‫المبلغ في حساب الغرفة في البنك التجاري الدولي ‪CIB‬.‬

كما ‫يقبل طلب الشركة للدخول لجناح الغرفة لعمل اجتماع فوري في حالة وجود أماكن شاغرة بعد سداد‬‫ الرسوم‬، ‫و تلتزم الشركة بترك الجناح بعد انتهاء فترة الساعة ولا يسمح بمد هذه الفترة الزمنية إلإ في حالة عدم ‬‫وجود حجوزات لشركات أخرى.

كما تلتزم الشركة بالمحافظة على الجناح والالتزام بالقواعد الخاصة بالمعرض أثناء تواجدها بالجناح‫، والشركة التي لا تلتزم بجميع هذة النقاط لن يتم قبول أي حجوزات منها في معارض دولية أخرى ‬‫لمدة عام كامل.‬