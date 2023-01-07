غرفة السياحة تعلن حجز جناحين لشركات السياحة بمعرضى برلين ودبى
أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إعادة التجربة بحجز عدد 2جناح للغرفة، يتم تخصيصهما للشركات السياحية المصرية الزائرة للمعارض السياحية العالمية، وذلك لمنح الشركات الفرصة لعقد لقاءات عمل مع نظرائهم من الشركات الأجنبية لتلك المعارض.
وشملت تلك المعارض معرض برلينITB BERLIN 2023 ، الذي سينعقد في الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل، ومعرض دبي ATM DUBAI 2023 ، الذي سينعقد في الفترة من 1 الى 4 مايو المقبل.
يأتي ذلك في إطار حرص الغرفة الدائم على دعم اعضاء الجمعية العمومية، والسعي على تعظيم دور شركات السياحة في التسويق للمقصد السياحي المصري في المعارض الدولية ،خاصة بعد أن نجاح التجربة الأولى بمعرض لندنwTM LONDON 2022 .
وكشفت الغرفة فب منشور عمم على جميع الشركات، عن اشتراطات الحجز بالجناج، وتشمل أن يكون الحجز بحد أقصى مرتين في اليوم (ساعة للمرة الواحدة)، ويتم تخصيص الجناح لعمل لقاءات عمل بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية فقط، ولا يسمح باستخدام جناح الغرفة لعقد اجتماعات مع فنادق مصرية أو شركات مصرية زميلة.
كما يتم حجز جناح الغرفة مسبقًا عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى قسم المعارض بالغرفة على البريد الإلكتروني لمدة ساعة في اليوم، ويمكن الحجز لأكثر من مرة بحد أقصى مرتين يوميًا، و تقوم الشركة الراغبة في استخدام جناح الغرفة بسداد مبلغ 100يورو (مرة واحدة)، على أن يتم سداد المبلغ في حساب الغرفة في البنك التجاري الدولي CIB.
كما يقبل طلب الشركة للدخول لجناح الغرفة لعمل اجتماع فوري في حالة وجود أماكن شاغرة بعد سداد الرسوم، و تلتزم الشركة بترك الجناح بعد انتهاء فترة الساعة ولا يسمح بمد هذه الفترة الزمنية إلإ في حالة عدم وجود حجوزات لشركات أخرى.
كما تلتزم الشركة بالمحافظة على الجناح والالتزام بالقواعد الخاصة بالمعرض أثناء تواجدها بالجناح، والشركة التي لا تلتزم بجميع هذة النقاط لن يتم قبول أي حجوزات منها في معارض دولية أخرى لمدة عام كامل.