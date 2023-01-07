السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة السياحة تعلن حجز جناحين لشركات السياحة بمعرضى برلين ودبى

الجناح المصرى بأحد
الجناح المصرى بأحد المعارض السياحية

أعلنت لجنة  تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة‬ إعادة التجربة بحجز عدد ‪ 2‬جناح للغرفة، يتم‬ ‫تخصيصهما للشركات السياحية المصرية الزائرة للمعارض السياحية العالمية، وذلك لمنح الشركات الفرصة لعقد لقاءات عمل مع نظرائهم من‬ ‫الشركات الأجنبية لتلك المعارض.

وشملت تلك المعارض معرض برلين‫‪ITB BERLIN 2023  ‬‬، الذي سينعقد في الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل، ومعرض دبي ‫‪ATM DUBAI 2023  ‬‬ ، الذي سينعقد في الفترة من 1 الى 4 مايو المقبل.

يأتي ذلك ‫في إطار حرص الغرفة الدائم على دعم اعضاء الجمعية العمومية، والسعي على تعظيم دور شركات السياحة‬ ‫في التسويق للمقصد السياحي المصري في المعارض الدولية‪ ،‬خاصة بعد أن نجاح التجربة الأولى بمعرض  لندنwTM‬‬‫‪  LONDON 2022  ‬.

وكشفت الغرفة فب منشور عمم على جميع الشركات، عن اشتراطات الحجز بالجناج، وتشمل أن يكون الحجز بحد أقصى مرتين في اليوم (ساعة للمرة الواحدة)‬‫، ويتم تخصيص الجناح لعمل لقاءات عمل بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية فقط، ولا يسمح ‬‫باستخدام جناح الغرفة لعقد اجتماعات مع فنادق مصرية أو شركات مصرية زميلة‬.

كما ‫ يتم حجز جناح الغرفة مسبقًا عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى قسم المعارض بالغرفة على البريد‬‫ الإلكتروني ‪ ‬لمدة ساعة في اليوم، ويمكن الحجز لأكثر من مرة بحد أقصى‬ ‫مرتين يوميًا‬، و‫ تقوم الشركة الراغبة في استخدام جناح الغرفة بسداد مبلغ ‪ 100‬يورو (مرة واحدة)، على أن يتم سداد ‬‫المبلغ في حساب الغرفة في البنك التجاري الدولي ‪CIB‬.‬

كما ‫يقبل طلب الشركة للدخول لجناح الغرفة لعمل اجتماع فوري في حالة وجود أماكن شاغرة بعد سداد‬‫ الرسوم‬، ‫و تلتزم الشركة بترك الجناح بعد انتهاء فترة الساعة ولا يسمح بمد هذه الفترة الزمنية إلإ في حالة عدم ‬‫وجود حجوزات لشركات أخرى.

كما تلتزم الشركة بالمحافظة على الجناح والالتزام بالقواعد الخاصة بالمعرض أثناء تواجدها بالجناح‫، والشركة التي لا تلتزم بجميع  هذة النقاط  لن يتم قبول أي حجوزات منها في معارض دولية أخرى ‬‫لمدة عام كامل.‬

جناح لشركات الأجنبية معرض برلين معرض دبي غرفة شركات ووكالات السفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 يناير 2023

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 7 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

غرفة السياحة تعلن حجز جناحين لشركات السياحة بمعرضى برلين ودبى

وزير الخارجية البريطانية ينتقد إعلان روسيا وقف إطلاق النار

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 7 يناير 2023

جماهير الأهلى تستقبل خبرا سارا قبل مواجهة المصرى البورسعيدى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟

كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الفلسطينيين؟

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة