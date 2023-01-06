رئيسة البيرو تدعو للحوار لإنهاء التظاهرات وإيجاد مخرج للأزمة السياسية ببلادها

دعت رئيسة البيرو دينا بولوارتي، إلى الحوار لإنهاء التظاهرات التي تهز البلاد حيث يطالب محتجون باستقالتها، وقالت خلال مؤتمر صحفي في العاصمة ليما، نمد اليد والقلب إلى المتظاهرين، داعية المواطنين المستائين إلى لقاء مع الحكومة لإيجاد مخرج للأزمة.

وتجددت الحركات الاحتجاجية الأربعاء في 26 مقاطعة في البيرو بعد توقف مؤقت خلال أعياد نهاية السنة، ويطالب المحتجون باستقالة بولوارتي وحل البرلمان وعقد انتخابات فورا، وكان موعد الانتخابات قدم من 2026 إلى أبريل 2024.

ووقعت مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين فيما أغلقت طرقات كثيرة في مدن عدة، كذلك، علّقت الرحلات عبر السكك الحديد بين كوسكو وقلعة الإنكا في موقع ماتشو بيتشو السياحي كإجراء احترازي ولمدة غير محددة لضمان سلامة السياح، على ما أعلنت شركة "بيرو ريل" في بيان.

وأوضح وزير الداخلية فيكتور روخاس أن نقاط الاحتجاج الرئيسية موجودة في جنوب البلاد، مضيفا "نستمر بالسماح بها وباحترام حق كل مواطن بالتظاهر".

وحلت بولوارتي نائبة الرئيس السابقة مكان بيدرو كاستيو الذي عزل في السابع من ديسمبر الماضي، واتهم بالعصيان بعدما حاول حل البرلمان، وقتل 22 شخصا وأصيب أكثر من 600 بجروح منذ بدء التظاهرات التي أخذت طابعا عنيفا خصوصا في وسط البلاد وجنوبها حيث لكاستيو مناصرون كثر.

- خطة سريعة لإنعاش الاقتصاد

تجدر الإشارة إلى أنه الخميس قبل الماضي، أعلن وزير الاقتصاد البيروفي أليكس كونتريراس، عن أن الحكومة ستستثمر حوالى 1,55 مليار دولار لتعزيز نمو الاقتصاد الذي تضرر بالأزمات السياسية المتلاحقة في البلاد.

وقال أليكس كونتريراس للصحفيين، إن "كلفة البرنامج الذي ننفذه هي 5,9 مليار سوليس (حوالى 1,55 مليار دولار) ونريد أن نواصل دعم التعافي السريع لاقتصادنا".

وتتألف الخطة من 19 إجراء وتقضي بإحداث 130 ألف فرصة عمل، ويفترض حسب الحكومة أن تسمح بتحقيق نمو بنسبة 1,2 بالمائة في النصف الأول من 2023.