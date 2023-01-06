الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رامى صبرى يكشف سبب تركه معهد الموسيقى بعد 6 أشهر من دخوله

رامي صبري
رامي صبري

قال الفنان رامي صبري، إن موهبته في الغناء بدأت منذ سن صغيرة جدًا، وكان وقتها في الرابعة من عمره، وكان يتمايل مع النغمات التي يسمعها.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية "on"، أنه عاش طفولته في دبي، مؤكدًا أنه لم يكن يحضر دروسه بالمدرسة، وكان لا يهتم سوى بالغناء والموسيقى، وكان دائمًا في غرفة الموسيقى ومع مدرسها، وأنه التحق بعدها بمعهد الموسيقى العربية قسم تأليف.

وتابع، أن قسم التأليف هو أصعب الأقسام ولكنه استمر فيه 6 أشهر فقط وتركه؛ لأنه لم يجد مجال للعمل إلى جانبه فطوال الوقت يريد القراءة والمذاكرة، وهو كان يريد أن يفهم الموسيقى فقط، ولهذا السبب اكتفى من الدراسة فيه.

وعن أول أغنية، قال: "كنت في المعهد واتصل بي الملحن محمد رحيم، وقالي عندي أغنية وعايزك تغنيها ووقتها عمري كان 18 سنة، ودخلت الإستوديو للمرة الأولى وغنيتها، ولكن لم أتعامل معه بعدها". 

رامى صبرى معهد الموسيقى تركت الغناء موهبته قسم التأليف محمد رحيم

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