الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«البحوث الإسلامية»: دور الشعراوى فى نشر الوسطية لا ينكره إلا جاحد

الشعراوي
الشعراوي

علق الدكتور عبدالغني هندي عضو مجلس البحوث الإسلامية، على مواجهة الهجوم على الشيخ الشعراوي خلال الأيام الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الخميس، إن الدور الوطني الذي لعبه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة لا يقبل مزايدة من أحد، هذا الرجل كان رجلًا مصريًا بامتياز، وعندما قررت الدولة عودة البعثات عاد إلى مصر فورًا وأشاد كثيرًا بدور الجيش في انتصارات حرب أكتوبر.

وأضاف: "من ينكر دور الشيخ الشعراوي إنسان جاحد لا يرى أنه إحدى القوى الناعمة الكبيرة للدولة المصرية في العالم الإسلامي، متسائلا لماذا تخرج هذه الأصوات الكارهة لأن تكون في مصر مرتكزات أساسية للقوى الناعمة".

وتابع :"من يهاجمون الشيخ الشعراوي يعتدون في ثوابت الدولة وقوتها الناعمة الحقيقة وتفريق المصريين، ومن يحترم الدولة لا بد أن يحترم رموزها وإمام الدعاة على قمة هذه الرموز، وحتى إن كان لم يكن نبيًا ولا رسولًا هذا الصوت الوسطي والمتواضع والذي خرج من هذه الأرض التي لا بد أن تفخر به".

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