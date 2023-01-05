أمن المنوفية يكثف جهده لكشف لغز مصرع طفلة

استقبل مستشفى الباجور النموذجي التابعه لمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الخميس، جثمان طفلة صغيرة تبلغ عامين فقط، وادعت والدتها أنها توفيت في حادث سيارة، والفحص المبادئ للجثمان تبين اختلاف الإصابات مع الرواية والشك في وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ من المستشفى النموذجي، يفيد استقبال جثمان طفلة تبلغ من العمر عامين، متوفاة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث وبيان سبب الوفاة.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى الباجور النموذجي، أن هناك شبهة جنائية في الواقعة، حيث توجد آثار تعذيب وضرب على جثمان الطفلة، وجارٍ التحقيق في الحادث عن طريق مباحث الباجور لبيان السبب وراء الوفاة، وذلك بعد ادعاء الأم مصرع ابنتها في حادث دهس سيارة، ولكن بالكشف الأولي تبين وجود آثار لإصابات قديمة.