الرئيس العراقى يُطالب بسرعة إقرار الموازنة لتوفير مستلزمات الإعمار

طالب الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، بضرورة الإسراع في إقرار الموازنة لتوفير مستلزمات الإعمار في البلاد.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد، وزيرة المالية طيف سامي وبحث معها تطورات الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

وفي مستهل اللقاء، تحدث الرئيس العراقي عن مشاركة العراق المقبلة في مؤتمر دافوس، وعزمه على العمل بأن يكون للعراق دور محوري من خلال تشجيع رجال الأعمال ورؤوس الأموال للاستثمار في المشاريع التي ستسهم في تطوير الواقع الاقتصادي المحلي، وخاصة بعد أن شهد العراق استقرارًا أمنيًا واقتصاديًا، مؤكداً، أن دعم القطاع الخاص ضرورة وطنية ليكون عاملاً مساعداً في دعم اقتصاد البلد".

وتابع مُشددًا على ضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون الموازنة، لضمان توفير مستلزمات الإعمار في البلاد واستمرار عجلة التقدم وتطوير الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين بما يلبي حقوقهم المشروعة في حياة حرة كريمة.

وشدد الرئيس العراقي على ضرورة إجراء إصلاحات مناسبة لمكافحة الفساد الذي يعتبر عقبة أمام أي تقدم في البلاد، وأشار إلى أهمية الاعتماد على الحوكمة الإلكترونية لتقليل الهدر المالي وتقويض الفساد، وفقاً للبيان.

وبدورها قدمت وزير المالية شرحاً عن تطورات الوضع المالي والعقبات التي تواجه النهوض بالاقتصاد والسبل الكفيلة بتجاوزها، معربة عن شكرها للرئيس على دعمه لكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في البلاد على مختلف الصعد.