الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«إعلام الخارجة» ينفذ ندوة حول فصل منظومة التأمين الصحي عن منطقة أسيوط

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول "فصل منظومة التأمين الصحى عن منطقة أسيوط وتأثيرها على جودة الخدمة"، بحضور الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ واستشارى أمراض القلب، والدكتورة زينب عبدالباري مدير عام التأمين الصحى، وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي، وتحت إشراف ازهار عبد العزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

تناولت الندوة العديد من المحاور منها خدمات وجهود الدولة فى مجال الخدمة الصحية، وكيفية استخراج بطاقة التأمين الصحى، واستقلالية التأمين الصحى والمرونة فى النواحي الإدارية والقرارات، وإنشاء وحدة حسابية مستقلة للتأمين، وخدمات الفترة المسائية فى التأمين وحل مشكلة التزاحم، والتعاون مع كلية الطب والاستعانة بالأساتذة للكشف على منتفعى التأمين الصحى، 
التأمين الصحى للطفل منذ الولادة  وفى السن المدرسى والخدمات المقدمة له، العجز فى الأطباء وتأثيرها على  جودة الخدمة

وشرح الدكتور مؤمن معاز، مفهوم  الخدمة التبادلية وتوفير خدمات من خلال مناطق تامينية مختلفة، وأهمية الصيدلية التجارية للتأمين والحصول على الأدوية، والاجتماعات الدورية والتأكيد على حسن معاملة المنتفعين، وكذلك الخدمات المقدمة لمرضى الأورام، وخدمات التأمين الصحى المقدمة للمرأة المعيلة.

كما عقد المركز ندوة حول "أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدى" بمصنع الملابس، حاضر فيها شيرين محمد عبدالفتاح، عضو فريق التثقيف الصحي، وبحضور نجلاء بهنوس مدير مصنع الملابس، وأمنية مسعود مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

بدأت الدكتورة شيرين بتعريف السرطان بشكل عام، ثم شرحت أعراض المرض والتي تتمثل فى وجود ورم فى أجزاء الثدى أو تغير فى شكل وحجم الثدىي، بالإضافة لنزول بعض الإفرازات. 

مركز إعلام الخارجة فصل منظومة التأمين الصحي وتأثيرها على جودة الخدمة جهود الدولة فى مجال الخدمة كيفية استخراج بطاقة التأمين استقلالية التأمين الصحى ندوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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