ضبط 1337 قضية متنوعة في حملات تموينية مكبرة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1337 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 3 قضايا حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 5.100 طن أرز أبيض، 25 قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (13,014 طن أرز أبيض، 4 قضايا حجب أرز شعير بمضبوطات بلغت 125,465 طن أرز شعير، 63 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 151,320 طن أرز شعير.

كما تم ضبط 3 قضايا غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت 15 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، ضبط 3 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت 54 طن أعلاف حيوانية، 250 عبوة أدوية بيطرية.

وضبط قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت 49,850 طن "مكرونة، بقوليات – ملح طعام " ، وضبط 496 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت 12,700 طن دقيق أبيض، 1,309 طن سلع ومواد غذائية متنوعة، 15 طن أسمنت، 740 عبوة سجائر.

وضبط 440 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 11 قضية دقيق بلدى مدعم ، 149 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 139 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 141 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 18,650 طن دقيق بلدى مدعم، 900 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم.

وضبط 25 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 2,200 طن سكر ، أرز تموينى، 1418 عبوة "زيت طعام، مكرونة، بسكويت" ، 351643 لتر مواد بترولية بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى 380,508 طن "مستندى، عينى" أبرزها 18,650 طن دقيق بلدى مدعم ، 900 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم، 12,700 طن دقيق أبيض، 18,114 طن أرز أبيض "عينى" - 125,465 طن أرز شعير ، 151,320 طن أرز شعير، 51,159 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة"، 2,200 طن سكر، أرز "تموينى"، 1418 عبوة "زيت طعام، مكرونة، بسكويت"، 351643 لتر مواد بترولية ، 740 عبوة سجائر، 73,750 طن أعلاف حيوانية، 250 عبوة أدوية بيطرية ، 15 طن أسمنت.