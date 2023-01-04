دورى القسم الثانى.. 11 مباراة اليوم فى افتتاح الأسبوع الـ13 أهمها أبوقير وطنطا

تقام اليوم 11 مباراة في بداية الأسبوع الثالث عشر في دوري القسم الثاني منها 8 مباريات في المجموعة الثالثة ومباراتين في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد مباراة واحدة في المجموعة الثانية .

في المجموعة الثالثة يحل دكرنس المتصدر برصيد 23 نقطة بقيادة سعيد صبحي ضيفا على فريق الحمام الحادي عشر برصيد 13 نقطة بقيادة ياسر عبد الواحد ..ويستضيف بلدية المحلة الثاني برصيد 21 نقطة بقيادة أحمد عبد الرؤوف فريق المجد السكندري الرابع عشر برصيد 12 نقطة بقيادة إبراهيم سعيد.

ويستضيف المنصورة الثالث برصيد 21 نقطة بقيادة أحمد ساري فريق هلال مطروح الثالث عشر برصيد 12 نقطة ويحل كفر الشيخ الرابع برصيد 21 نقطة بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق ضيفا على فريق بايونيرز الخامس عشر برصيد 4 نقاط في أول مباراة لعيد مرازيق المدير الني لبايونيرز الذي تولى المسئولية بعد حيل حسن كفتة .

وفي أقوى مباريات الأسبوع يستضيف أبوقير للأسمدة السابع برصيد 19 نقطة بقادة أيمن المزين فريق طنطا الخامس برصيد 19 نقطة بقيادة عمرو أنور ..ويستضيف الجمهورية شبين السادس برصيد 19 نقطة بقيادة عصام شعبان فريق بروكسي الثامن برصيد 18 نقطة بقيادة محمد حامد .

ويحل نبروه التاسع برصيد 16 نقطة بقيادة عبد اللطيف الدوماني ضيفا على فريق المصري بالسلوم الأخير برصيد 4 نقاط ..ويستضيف الأوليمبي الثاني عشر برصيد 12 نقطة بقيادة شريف الخشاب فريق سبورتنج العاشر برصيد 14 نقطة بقيادة أحمد فاروق .

وفي المجموعة الأولى يستضيف ديروط السابع برصيد 14 نقطة بقيادة سعد فاروق فريق أسمنت أسيوط الثامن برصيد 14 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس ..ويحل شبان قنا الخامس عشر برصيد 9 نقاط بقيادة كمال الزين ضيفا على فريق ملوي التاسع برصيد 14 نقطة بقيادة إبراهيم صدقي .

وفي المجموعة الثانية يستضيف إف سي زد الثالث برصيد 25 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي فريق منتخب السويس السادس برصيد 19 نقطة بقيادة ياسر الكناني .