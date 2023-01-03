الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

موسكو: مقتل 63 جنديا روسيا فى دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 63 جنديا روسياً في منطقة بلدة "ماكيفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية براجمات الصواريخ.


وقال بيان للدفاع الروسية:"إن نظام كييف قصف بــ 6 صواريخ من طراز "هيمارس" نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة بلدة "ماكيفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين من هذه الصواريخ.


وأضاف البيان:" أن القصف الأوكراني أدى إلى مقتل 63 جنديا روسيا"، منوها بأن وزارة الدفاع الروسية ستقدم كل المساعدة والدعم اللازمين لأهالي وأقارب وأصدقاء الجنود القتلى.


يُذكر أن مصادر غير رسمية تشير إلى أن عدد القتلى جراء هذا القصف الأوكراني يتجاوز مئات الجنود الروس، الذين خضعوا للتعبئة مؤخرا.

 

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