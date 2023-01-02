الأهلى يحسم قمة بيراميدز بثلاثية ويعود لصدارة الدورى

تغلب الأهلي على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في قمة الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري.

الفوز أعاد الأهلي لصدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 27 نقطة، بينما بقى بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وفرض عمرو السولية متوسط ميدان الأهلي نفسه نجمًا للقاء، بعدما سجل هدفي فوز الأحمر على بيراميدز.

الشوط الأول

بدأ الأهلي خطورته في الدقيقة الرابعة برأسية من شادي حسين مرت بجوار أحمد الشناوي، ورد عليه بيراميدز بكرة مقوسة في الدقيقة 13 من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح بيراميدز عن طريق عبدالله السعيد أبعدها محمد الشناوي حارس الأهلي بنجاح.

وفي الدقيقة 16 انفرد شادي حسين بمرمى الشناوي، لكن علي جبر أنقذه تسديدته قبل أن تذهب لمرمى الشناوي.

وأطلق عمرو السولية صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18، باغتت الشناوي وسكنت مرماه لتعلن عن هدف التقدم في اللقاء.

وبالدقيقة 33 أضاع علي جبر فرصة هدف التعادل المحققة، بعدما أرسل له محمد حمدي رأسية أمام المرمى الخالي لكن رأسيته علت مرمى الشناوي.

وتوغل عبدالله السعيد في الدقيقة 44 دفاعات الأهلي، وأرسل عرضية لأحمد سامي لكن ياسر إبراهيم أنقذها من أمامه.

الشوط الثاني

سيطر الأهلي على مجرياته وكان أول الهجمات الخطيرة في الدقيقة 65، برأسية من أفشة بعد عرضية هاني علت مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 69 سجل الأهلي ثاني أهدافه عن طريق السولية من جديد برأسية متقنة بعد ركنية نفذها حسين الشحات.

وتصدى أحمد الشناوي في الدقيقة 80 لتسديدة محمد شريف داخل منطقة الجزاء، ثم مرت تسديدة أفشة في الدقيقة 82 على يسار حارس بيراميدز.

وأضاع كريم حافظ في الدقيقة 87 فرصة تقليص الفارق، بعدما سدد كرة داخل منطقة الجزاء مرت بقليل بجوار محمد الشناوي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل حسين الشحات هدف الأهلي الثالث، بعدما اصطدمت عرضيته بقدم أحمد سامي وتحولت في مرمى الشناوي.