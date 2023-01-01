تنمية المواهب.. طرق تعليم طفلك حرفة الزراعة وغرس قيمة دعم المناخ

في الوقت الذي يعيش فيه الكثير منا بعيدًا عن المزارع، يعد تعليم الأطفال عن الزراعة أمرًا مهمًا ولحسن الحظ، هناك الكثير من الموارد والمبادرات المتاحة لتثقيف الأطفال حول مصدر طعامهم وإثارة اهتمامهم بكل الأشياء المتعلقة بالمزرعة، ومن جولات المزرعة إلى برامج التوعية المجتمعية، والعروض التقديمية للفصول الدراسية لأسواق المزارعين، هناك الكثير من الخيارات لتعزيز التعليم الزراعي للأطفال، والتعليم الترفيهي هو المفتاح لإحداث تأثير دائم على عقول الأطفال، وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "تنمية المواهب"، إليك 5 طرق من موقع kidzsmart يمكنك من خلالها تعليم الأطفال عن الزراعة.

رحلات إلى المزرعة

لا يوجد شيء مثل رحلة قديمة جيدة إلى المزرعة لتظهر للأطفال ما يدور وراء الكواليس، تساعد منظمات (ربط البيئة والزراعة) في تنظيم زيارات مزرعة تعليمية للأطفال، إنهم يعملون مع المزارعين والعلماء والمستهلكين وصناعة الأغذية لإلهام وتمكين الزراعة المستدامة المزدهرة وتثري البيئة وتشرك المجتمعات المحلية.

المدارس والتسوق المحلي

تعمل برامج المزرعة إلى المدرسة على تمكين الطلاب من تناول الطعام الصحي بأيديهم، ويميل الأطفال إلى أن يكونوا أكثر اهتمامًا بتناول الطعام الصحي عندما يعرفون المزيد عنه، ومن المهم ليس فقط توفير الطعام من المزارع المحلية في المدارس لكن توفير التعليم حوله أيضًا.

المرح في سوق المزارعين

تقوم أسواق المزارعين في كثير من الأحيان بتعليم الأطفال كيفية اتخاذ خيارات الأكل الصحي، مما يدعو الأطفال لمعرفة المزيد عن بعض الأطعمة المفضلة لديهم ويقدم لهم أطعمة جديدة، تشمل بعض فعالياتهم زراعة بذور عباد الشمس وصنع المربى، مما يمنح الأطفال فرصة لفهم أفضل من أين يأتي الطعام وكيف يتم صنعه، حتى أنهم يوفرون للأطفال بدلًا قدره 2 دولار في كل مرة يزورون فيها لاختيار طعام لإحضاره إلى المنزل، لإغراقهم بشكل أفضل في عالم الأكل الصحي.

الفواكه والخضروات في سوق المزارعين

مزج العصائر للأطفال ولعب الألعاب التي تحدد الفواكه والخضروات المختلفة، يمنح الأطفال فرصة للتعرف على المنتجات الطازجة بشكل أفضل قليلاً ويصبحوا مهتمين بتجربة خيارات مختلفة.

يمكنك التأكد من أن الأطفال يشعرون بالمشاركة في عملية التسوق في سوق المزارعين من خلال إعداد قوائم البقالة معًا، وجعلهم يساعدونك في تحديد العناصر، وتشجيعهم على تجربة عينات مجانية.

احضر المزرعة إلى غرفة الصف

إذا لم تتمكن من إحضار الأطفال إلى المزرعة، فيمكنك دائمًا إحضار المزرعة إلى الفصل الدراسي، وبمجرد أن يصبح الأطفال على دراية أفضل بمصدر طعامهم وكيفية صنعه، فمن المرجح أن يجربوه، ويمكن للمدرسين الذهاب إلى أبعد من ذلك والتحدث إلى الطلاب حول القيمة الغذائية للطعام، ولماذا هو مفيد لهم، والطرق المختلفة التي يمكنهم من خلالها دمجها في وجباتهم الغذائية.