بـ5 ملايين جنيه.. «نبيل الجميل» لـ محمد هنيدى يتصدر شباك التذاكر

واصل فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي تصدره لإيرادات شباك التذاكر اليومي لليوم الثالث على التوالي منذ طرحه بدور العرض الأربعاء الماضي.

إيرادات فيلم نبيل الجميل لمحمد هنيدى

واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات أمس الجمعة وصلت إلى 3 ملايين جنيه و350 ألفًا، لتصل كل إيراداته إلى 4 ملايين جنيه و830 ألفًا خلال 3 أيام، وهي إيرادات جيدة للغاية، وينتظر هنيدي طرح مزيد من الأفلام لتدخل معه السباق خلال موسم عيد رأس السنة.

أبطال فيلم نبيل الجميل

فيلم «نبيل الجميل» من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي، وبطولة محمد هنيدي، ونور اللبنانية، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، ومحمود حافظ، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد فؤاد سليم، وضياء الميرغني، ومحمد الصاوي، ومادلين طبر، وشيما الشريف.

قصة فيلم نبيل الجميل

«نبيل الجميل» فيلم كوميدي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، ويجسد «هنيدى» خلاله دور طبيب تجميل يقع في بعض المشاكل الكوميدية، وتجسد دور شقيقته الفنانة رحمة أحمد التي تظهر بدور مساعدته ضمن الأحداث، حيث يمتلك دكتور نبيل إخصائي التجميل (محمد هنيدي) عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين (نور اللبنانية) العديد من المفارقات الكوميدية.