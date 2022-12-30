مار أغناطيوس الثالثا يزور بطريرك الأرمن الكاثوليك للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة

أجرى غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي، زيارة أخوية إلى غبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك، وذلك في مقرّ الكرسي البطريركي للأرمن الكاثوليك، في الأشرفية ببيروت.

خلال اللقاء، قدّم بطريرك السريان الأنطاكي، التهاني بعيد الميلاد المجيد وبحلول العام الجديد إلى غبطة البطريرك روفائيل بيدروس، متمنّياً له عيداً فيّاضاً بالنِّعَم وعاماً جديداً مبارَكاً، مكلَّلاً بدوام النجاح والتوفيق في خدمته لما فيه خير كنيسته الشقيقة.

ومن جهته شكر بطريرك الأرمن الكاثوليك، البطريرك لزيارته وتهنئته الأخوية، مبادلاً إيّاه التهنئة والتمنّيات بعيد مجيد وخدمة مباركة، وداعياً له بالعمر المديد والصحّة والقوّة لمتابعة رعايته للكنيسة السريانية.

وتناول الطرفان خلال اللقاء، الأوضاع العامّة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، ولا سيّما التحدّيات التي يواجهها المؤمنون في هذه الظروف العصيبة، وتطرّقا إلى شؤون كنسية مشتركة تتعلّق بالكنيسة الجامعة وأبرز النشاطات القادمة في الكنيستين الشقيقتين السريانية والأرمنية.

ورفع صاحبا الغبطة الصلاة حارّةً من أجل قداسة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر، كي يمنحه الرب الصحّة والعافية ويعينه في أيّام محنة المرض هذه.

حضر اللقاء سيادة المطران جورج أسادوريان المعاون البطريركي للأرمن الكاثوليك، والأب رافي أوهانيسيان كاهن رعية سيّدة البشارة – الجعيتاوي، والكاهنان المساعدان في الرعية عينها غارابيت تاتوسيان وآرام أبراهميان.

وقد رافق غبطتَه المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية وكاهن إرسالية العائلة المقدسة للنازحين العراقيين في لبنان.