للنهوض بالأجيال الجديدة.. طفرة في «التعليم» بالبحر الأحمر وتطوير عدد من مدارسها

تضخ الدولة المصرية مليارات الجنيهات في قطاع التعليم بمختلف المحافظات من أجل النهوض بالجيل الجديد، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت الدولة المصرية نجاحا كبيرا وملحوظ في قطاع التعليم خاصة ما قبل الجامعي، وهو القطاع الذي أعطته الدولة أولوياتها وشهد تطور كبير على مدار الفترات الماضية من تطوير المنشآت المدرسية في مختلف المحافظات، وفي التقرير التالي نسرد بعض التطويرات لبعض المدارس في محافظة البحر الأحمر.

- مدرسة مصر الحديثة الرسمية لغات

شهدت مدرسة مصر الحديثة الرسمية لغات تطوير كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيها، وقد شملت أعمال التطوير التي تمت بمدرسة مصر الحديثة إضافة دور علوي بها، يضم الدور 9 فصول وغرفة مدرسين وغرفة اقتصاد منزلي وغرفة للنشاط.

وتم افتتاح المدرسة من قبل محافظ البحر الأحمر بعد أعمال التطوير والتعليم التي تمت بها، وتم عمل جولة تفقدية داخل المدرسة للتأكد من مدى جودة الخدمة والفصول وكافة احتياجات المدرسة من مقاعد للطلبة وغيرها.

- مدرسة الجوهرة الرسمية لغات

شهدت مدرسة الجوهرة الرسمية للغات بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أعمال تطوير خلال الأعوام القليلة الماضية، بتكلفة إجمالية 9 ملايين و700 ألف جنيه، والتي تضم 34 فصلا دراسيا.

وقد افتتاحها وزير التربية والتعليم وقتها ومعه محافظ البحر الأحمر، وقاما بجولة تفقدية بها، حيث أشادا بمنظومة العمل الموجودة فيها، وتضم مدرسة الجوهرة الرسمية لغات 19 قاعة لرياض الأطفال، وتستوعب 589 تلميذًا، و4 فصول للصف الأول الابتدائي، وتضم ايضا 117 تلميذًا وفصل للصف الثالث الابتدائي يضم 27 طفلًا.

- مدرسة الامل للتربية الفكرية

شهدت مدرسة الأمل للتربية الفكرية، في مدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر أعمال تطوير هي الأخرى، بإجمالي تكلفة 8 ملايين جنيه، والتي تضم 11 فصلا دراسيا، وقد افتتاحها وقتها محافظ البحر الأحمر ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، خاصة وأن مدينة القصير لاقت اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية في أعمال تطوير في قطاع التعليم.