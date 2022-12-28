الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

منال العبسى: حديث الرئيس باحتفالية «قادرون باختلاف» إنسانى والدولة نجحت فى دمج ذوى الهمم

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

ثمّنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف"، قائلة: "حديث إنساني نابع من أب قبل أن يكون حاكمًا، ورسم البسمة والبهجة على وجوه ذوي الهمم، وتضرب أروع الأمثال في معاني جبر الخواطر وكيفية تقديم الدعم المعنوي لهؤلاء الشباب".

وأوضحت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها، أن الدولة المصرية منذ أربع سنوات وأطلقت شعار ذوي الهمم ووضعت أولوية على قائمة أجندتها، وأحرزت بفضل جهود الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدمًا نوعيًا في دمج وتأهيل أصحاب الهمم، وتفعيل مفهوم الشمولية من كافة المستويات.

ولفتت العبسى، إلى أن القيادة السياسية ماضية في طريقها نحو العمل على تأهيل ودمج ذوي الهمم في الوقت ذاته حريصة على سلك طريق خفض مسببات الإعاقة، سواء المتعلقة بزواج الأقارب، وحوادث الطرق، وغيرها من الأسباب التي تخلق طاقة شبابية عاجزة عن القيام بشيء معين.

وتابعت: "الرئيس اليوم كان حريصًا على التقرب من كل شاب من خلال تحفيزه وتشجيعه على الاستفادة من الإعاقة وضرب الأمثال في التحدي والبسالة في عمل الصالح للمجتمع وعدم وضع أي إعاقة كعائق أمام حب الوطن أو تحقيق الذات".

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن إعلان وزيرة التضامن عن إطلاق مبادرات لدعم ذوي الهمم من خلال الإتاحة وكسب العيش وتسهيل عمليات التنقل لهم، والمبادرة الثانية عالمية تهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية للقادرين باختلاف، لافتة إلى أن تلك المبادرات تستهدف حل مشكلات ذوي الإعاقة وتيسير كافة الخطوات التي يسلكونها سواء في بيئة العمل أو التعليم وكذلك في المصالح الحكومية.

احتفالية قادرون باختلاف أصحاب الهمم الجمعية العمومية لنساء مصر الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر النسخة الرابعة من قادرون باختلاف رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

قادرون باختلاف.. الطفل «ستيفن» يعبر عن سعادته برؤية الرئيس السيسى

إصابة شخص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الإقليمى

احتفالية لتكريم الطلاب الفائزين بالقوافل الثقافية بقصر ثقافة العريش (صور)

اقتحم سيارتها.. لص يستولى على حقيبة سيدة تحت تهديد السلاح بالشيخ زايد

قافلة طبية وسداد ديون الغارمات ومعرض ملابس.. «ستر وعافية» تصل سوهاج

العثور على جثة لشاب مجهول الهوية بأحد شوارع شبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»