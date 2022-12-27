«الرقابة المالية» تقر إجراءات «راميدا» بشأن زيادة رأس المال لصالح نظام الإثابة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية- راميدا بشأن زيادة رأس المال.

وأوضحت الرقابة المالية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تقرير الافصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 250 مليون جنيه إلى 252.11 مليون جنيه بزيادة 2.11 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الزيادة عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز على أن تمول نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام.

وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا، خلال 2021، أرباحاً بلغت 180.08 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 111.51 مليون جنيه في 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.25 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 960.17 مليون جنيه إيرادات خلال العام السابق له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 182.2 مليون جنيه خلال 2021 مقابل أرباح بقيمة 112.9 مليون جنيه في العام السابق له.

وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 36.37 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بقيمة 31.54 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وعلى مستوي الأعمال المستقلة، ارتفعت خلال العام المالي، لتصل إلى 141.85 مليون جنيه، مقابل 105.98 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

أظهرت القوائم المالية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، خلال النصف الأول من 2022، ارتفاع أرباحها بنسبة 105.5% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحاً بلغت 126.34 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 61.47 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 711.49 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 537.77 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 125.24 مليون جنيه خلال 2022 مقابل أرباح بقيمة 62.09 مليون جنيه في العام السابق له.

وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، صافي ربح بلغ 71.77 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 30 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من 2021.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال الفترة نحو 71.79 مليون جنيه، مقابل 30.16 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي، فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خلال الربع خسائر بقمية 26.49 ألف جنيه، مقابل خسائر بلغت 152.13 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 343.06 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 270.84 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، سجلت الشركة المستقلة أرباحاً بلغت 70.41 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 30.33 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.