الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفحّم 3.. قرارات جديدة من النيابة فى حادث حريق كوبرى النادى الأهلى

جانب من الحريق
جانب من الحريق

استمعت جهات التحقيق إلى شهود العيان في واقعة اشتعال النيران في خط غاز رئيسي أسفل كوبري الجنزوري في التقاطع بين طريق النصر وشارع أحمد فخري أمام النادي الأهلي، وذلك إثر اصطدام لودر بالخط الرئيسي، وتسببه في حريق هائل، أسفر عن وفاة 3 أشخاص.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في المكان؛ لكشف ملابسات وتفاصيل واقعة الحريق، وكذلك استعجلت تحريات رجال المباحث حول الحادث.

بذل رجال الحماية المدنية، لـ5 ساعات متواصلة، جهودا مضنية من أجل السيطرة على انفجار خط الغاز وحريق كوبري مدينة نصر، وألسنة النيران التي عانقت السماء ونتج عنها مصرع 3 أشخاص.

وتصاعد الدخان من آثار حريق الكوبري، بعدما التهمت النيران سيارتين وحفارًا أسفل كوبري الجنزوري نزلة النادي الأهلي.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمحاصرة النيران، حتى تمكنت من إخمادها بعد 5 ساعات متواصلة في عملية الإطفاء.

تفحم 3 أشخاص النيابة حريق كوبري النادي الأهلي خط غاز رئيسي كوبري الجنزوري النادي الأهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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