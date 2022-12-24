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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم السبت 24 /12 /2022 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

ومع الساعات الصباحية ثبت سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنوك العاملة بمصر مقابل سعر الجنيه المصري، ومسجلًا في بنك الأهلي المصرى وبنك مصر بمبلغ 6.55 جنيه للشراء، وقيمة 6.56 جنيه للبيع، واستقر بالبنك المركزى المصرى عند مبلغ 6.56 جنيه للشراء، وقيمة 6.58 جنيه للبيع، ويكثر التساؤل عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 24 /12 /2022 في البنوك المصرية عبر جوجل.  

سعر الريال السعودي اليوم السبت 24 /12 /2022 في البنوك المصرية


ويقدم "الدستور"، خدمات تشمل نشر أسعار الريال السعودي في جميع البنوك المصرية وكافة السوق المصرفية، وستشمل تحديثا فوريا للسعر حال تغييرها.

 

أسعار الريال السعودي 

وجاء سعر الريال السعودي بعدد آخر من البنوك العاملة بمصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى اليوم السبت 24 /12 /2022 فى البنك المركزى المصرى

وصل اليوم السبت 6.56  جنيه للشراء.
بلغ اليوم السبت 6.58  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم السبت 24 /12 /2022 فى البنك الأهلى المصرى

وصل سعر 6.55  جنيه للشراء.
بلغ الريال السعودي سعر 6.56  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم السبت 24 /12 /2022 فى بنك مصر

سجل اليوم 6.55 جنيه للشراء.
بلغ اليوم السبت 6.56 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم السبت 24 /12 /2022 فى بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم السبت مبلغ 6.55  جنيه للشراء.
بلغ سعر الريال السعودي قيمة 6.58  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك التجاري الدولي cib

بلغ اليوم 6.54 جنيه للشراء.
سجل 6.58 جنيه للبيع اليوم السبت.

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سعر الريال السعودى اليوم في بنك البركة

سجل اليوم 6.51  جنيه للشراء.
بلغ اليوم السبت 6.57  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي ببنك قناة السويس اليوم السبت 24- 12- 2022

وصل سعر اليوم إلى مبلغ 6.52  جنيه للشراء.
6.58  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم السبت فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 6.57 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت 6.58 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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