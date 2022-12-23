الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط نصف طن مكرونة غير صالحة بالغربية

مكرونة غير صالحة
مكرونة غير صالحة

صادرت مديرية التموين بمحافظة الغربية، 5100 كيس مكرونة إنتاج إحدى الشركات الكبرى، غير مدون عليها تاريخ الإنتاج، ويشتبه في تقليدها، وذلك داخل مخزن للمواد الغذائية، بمدينة طنطا.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة من مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية، من رصد مخزن للمواد الغذائية بداخله 510 كرتونات مكرونة بداخل كل كرتونة 20 كيسًا زنة الكيس نصف كيلو جرام بإجمالي 5100 كيس غير مدون عليها تاريخ الإنتاج، معروضة للبيع مدخلًا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.

ضبط 510 كرتونة مكرونة وزن 1 كليو جرام غير صالحة بالغربية ضبط نصف طن مكرونة الرقابة التجارية الشركات الكبرى بالتعاون مع الجهات المعنية جمهور المستهلكين حملة من مديرية التموين بالغربية ضبط نصف طن المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية

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وائل لطفي

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