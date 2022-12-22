مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب «ميكروباص» بالمنيا

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 5 أشخاص آخرون، إثر انقلاب سيارة “ميكروباص” بالطريق الصحراوى الغربي بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفي المركزي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن بالمنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة شمال المنيا، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربى مدخل قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وإصابة 5 أشخاص آخرين وتم نقلهم الي مستشفي مغاغة المركزي، وقامت إدارة المرور برفع وإزالة أثار الحادث وتسيير خركة المرور بالطريق وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وجار العرض على النيابه.