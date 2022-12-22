محافظ الدقهلية يتفقد المخابز والأسواق ويفتتح منفذًا جديدًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، المخابز والأسواق ومنافذ البيع والمحلات التجارية بنطاق مدينة المنصورة؛ للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية والتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات.

وخلال جولته، استمع "مختار" إلى مطالب المواطنين ومشاكلهم ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش، ووجّه بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين وأمر باستقبالهم في الديوان العام لحل مشاكلهم.

وافتتح المحافظ خلال جولته صباح اليوم، منفذًا جديدًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بنطاق حي شرق المنصورة، وأمر بتخفيض سعر الكيلو من 125 إلى 110 في ثلاث منافذ بمدينة المنصورة هي: (منفذ الاستاد الرئيسي - منفذ شارع الجيش مقابل المحطة الدولية - المنفذ الجديد الواقع على ترعة المنصورية نهاية شارع الاتوبيس الجديد).

وشدد مختار، على عدم السماح بالتلاعب في الأسعار واستغلال المواطنين وإلغاء تراخيص والغلق الفوري لكل المنافذ والمحلات التجارية المخالفة لهذه التعليمات وهناك متابعة يومية.

كما شدد على ضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات أي كان نوعها والالتزام بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أنه لن نسمح باستغلال المواطنين.

ووجّه مختار، بشن حملات مكثفة يومية على الأسواق والمنافذ؛ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها.

وكلّف المحافظ، وكيل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور على المحلات التجارية والمنافذ بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء.

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