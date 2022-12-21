الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مصر أكتوبر» يشيد بسرعة الاستجابة لأمانة الفلاحين المركزية من وزيري الزراعة والتموين

رئيس حزب مصر أكتوبر
رئيس حزب مصر أكتوبر

ثمن حزب مصر أكتوبر، القرار الصادر من الدكتور السيد الصغير، وزير الزراعة، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين ولجنة التسعير، بعد قرار الحكومة برفع توريد طن القصب، وذلك بعدما تقدمت أمانة الفلاحين بقيادة النوبي أبو اللوز أمين الفلاحين المركزي بمذكرة رسمية لوزارة الزراعة تحت رعاية الدكتور جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، والدكتور محمد بدران، النائب الأول والأمين العام للحزب، بعد عدة جلسات عقدتها أمانة الفلاحين المركزية بمصر أكتوبر؛ لمناقشة المشكلات التي تواجه الفلاحين.

وقال النوبي أبو اللوزي، أمين الفلاحين بالحزب، قرار رفع طن القصب يؤكد أن الدولة المصرية تحرص على دعم أبنائها المزارعين، وتسعى جاهدة لدعم زراعة قصب السكر؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وتقدم النوبي بالشكر لوزيري الزراعة والتموين، ولجنة التسعير، واصفًا القرار بتحقيق طموحات المزارع المصري.

وكانت أمانة الفلاحين بحزب مصر أكتوبر، عقدت في وقت سابق مؤتمر صحفي بعنوان "زراعة قصب السكر بين الواقع والمأمول" لدعم مزارعي القصب في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وتوفير الأسمدة لهم في مواعيدها بداخل الجمعيات الزراعية مع مراعاة رفع سعر طن القصب بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة الزراعة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجهه هذه الزراعة الاستراتيجية.

وأكد الدكتور محمد بدران النائب الأول والأمين العام لحزب مصر أكتوبر، أن الحزب يولى اهتمامًا كبيرًا بكافة قضايا الفلاحين ودعمهم، والوقوف على التحديات التي تواجه هذه المهنة المهمة، مشيرًا أن الحزب يتبني كل قضايا الفلاحين ودعمهم والسماع لمتطلباتهم وتوفير احتياجاتهم.

وقال بدران في تصريحات سابقة، إن القيادة السياسية حملت على عاتقها مشاكل الفلاح منذ البداية، كما أن مجلس النواب ناقش العديد من القوانين التي تهم الفلاح منها كارت الفلاح الذكي ومناقشة أسعار القمح والعمل على رفع سعر توريده من المزارع.

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