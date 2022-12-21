الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يحٌيل رئيس قرية تلة إلى التحقيق بسبب مخالفات البناء

القاضي خلال جولة
القاضي خلال جولة بقرية تلة التابعة لمركز المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة إلى التحقيق؛ بسبب التقاعس في أداء المهام الوظيفية المكلف بها ورصد الكثير من حالات تعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بقرية تلة التابعة لمركز المنيا لمتابعة موقف الأسواق وعدد من الخدمات بالقرية.

وخلال جولة المحافظ الميدانية، تلاحظ، تزايد حالات البناء داخل القرية، وبفحصها، تبيّن عدم حصول بعض الحالات على رخص البناء ووجه المحافظ بتنفيذ إزالة فورية لأحد الحالات المخالفة للبناء بدون ترخيص مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف والتنسيق مع الجهات المعنية لإيقاف بطاقات التموين لهم للبناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى وجود حالات بناء متخطية الضغط العالي، حيث وجه المحافظ بعمل إزالة فورية لها.

وقرر المحافظ، تشكيل لجنة تضم رئيس مركز ومدينة المنيا والتفتيش المالي والإدارى، لعمل حصر المنازل التي يتم بناؤها ومراجعة رخص البناء مع التعامل الفوري بالإزالة لأى بناء مخالف لعدم وجود رخصة أو البناء على أرض زراعية، مشددًا على أنه لن يسُمح بالتقصير والتقاعس من رؤساء المراكز والقرى التابعة لها، مؤكدًا أن هناك إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين، لافتًا إلى حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تحقيق الانضباط ومتابعة الحالة العامة بكافة الخدمات.

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،
اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،
اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،
اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،
اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،
اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،
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محافظ المنيا يحيل رئيس قرية تلة للتحقيق آخر موعد للتصالح على مخالفات البناء حصر حالات البناء بالقرية وتنفيذ الإزالات الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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