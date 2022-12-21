بعد غياب.. المطرب إبراهيم عبدالقادر ضيف «بالخط العريض» على الحياة

فجر المطرب إبراهيم عبدالقادر، عدد من المفاجآت، خلال استضافته بعد سنوات من الغياب، في برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة تليفزيون الحياة.

وخلال حلقة البرنامج التي تذاع الجمعة المقبلة الثامنة مساءً، كشف عبدالقادر سبب تسميته بالإرهابي، وسر الخلاف مع الموسيقار القدير حلمي بكر، ورأيه فى المقارنه بينه وبين ما قدمه محمد صلاح وعمرو دياب لمصر.

وواصلت الإعلامية إيمان أبو طالب، حواراتها الخاصة والاستثنائية عبر برنامج بالخط العريض، باستضافة المطرب إبراهيم عبد القادر أحد نجوم التسعينات، وقالت الإعلامية عن ضيفها: "يعتبره البعض من المهمشين في الفن، إن جاز التعبير، صوته مسكون بالوجع و الشجن و ربما الحسرة، جيل التسعينات اللي مازال يمسك بجمر موهبته إلى الآن، ولم يستسلم لمرارة اليأس".

و قال عبدالقادر: "بوعد حضرتك و الجمهور إن الكلام ده لأول مرة و خاص بالبرنامج"، و أضاف إبراهيم عبدالقادر خلال اللقاء "ماشتغلتش ملاهي ليلية.. كنت بخاف أعدي من شارع الهرم ولقيت طقوس قلت ماينفعش» قبل أن يتطرق لخلافه مع الملحن حلمي بكر قائلا "حكم عليا بالإعدام.. قفلت باب الاستديو.. عشان كده قالوا عليا إرهابي".

وتابع: "وليد سعد اكتشفته.. كان أولى به لما ينجح يفكر في إبراهيم عبدالقادر، مصطفى كامل بدايته كانت معايا.. وهاني شاكر ميصلحش يواجه الشخصيات دي.. حطي عمرو دياب و محمد صلاح.. أيهما قدم لمصر؟".

كما تشهد الحلقة بث جزء من أغنيتين لإبراهيم عبد القادر يذاعا لأول مرة فقط و حصريا في برنامج بالخط العريض.

يذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب و يذاع على شاشة تليفزيون الحياة يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الثامنة مساء.