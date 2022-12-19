الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

انجازات رئاسية.. المناطق اللوجستية بشرق بورسعيد: صرح اقتصادي ضخم

بورسعيد
بورسعيد

انجازات كبيرة تقوم بالدولة المصرية في كافة قطاعات الدولة؛ خلال السنوات الثماني الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة البلاد، كان من بينها المناطق اللوجستية بشرق بورسعيد.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإنه من المخطط إقامة منطقة اقتصادية، من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى منها في عام ٢٠٣٠، والثانية عام ٢٠٥٠، وإنشاء ٣ مناطق لوجستية بمساحات إجمالية تصل إلى ٢٤ كيلو مترا مربعا تقريبا.

وتتوزع المناطق اللوجيستية بمنطقة شرق بورسعيد، بين «منطقة لوجستية داخل الميناء على مساحة ٨.٤ كيلو متر مربع، منطقتين خارج الميناء».

وتضم إحدى المناطق اللوجستية التي سيتم تنفيذها خارج الميناء المنطقة الصناعية الروسية بمساحة حوالي ٢.٥ كيلو متر مربع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الصناعية الروسية المنطقة الصناعية الروسية المنطقة الصناعية انجازات رئاسية

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انجازات رئاسية.. المناطق اللوجستية بشرق بورسعيد: صرح اقتصادي ضخم

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