الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحف الأرجنتين: شكرا ميسي نحن أبطال العالم

فوز الأرجنتين بكأس
فوز الأرجنتين بكأس العالم

عاشت الأرجنتين يوما طويلا من الاحتفالات بعد استعادة لقب كأس العالم لكرة القدم الغائب منذ 36 عاما، واحتشد أكثر من مليون شخص حول نصب أوبليسكو التذكاري بقلب العاصمة بوينس أيرس في انتظار عودة الأبطال بقيادة ليونيل ميسي من قطر.

وحسمت الأرجنتين لقبها الثالث بكأس العالم، والأول منذ 1986، بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا في النهائي بملعب لوسيل أمس الأحد، عقب تعادل مثير 3-3 خلال 120 دقيقة.

ولم تبالغ الصحف الأرجنتينية في عناوينها بعد المباراة القاتلة للأعصاب، حيث عادت فرنسا في النتيجة مرتين، وبدا أن الإرهاق نال منها أيضا مثل اللاعبين والمشجعين لذا لم تبحث عن عناوين مثيرة، واكتفت بإبراز عبارة "الأرجنتين بطلة العالم" مع صور ليونيل ميسي وهو يقبل أو يحمل الكأس.

وذكرت صحيفة (كلارين) في عناوينها الرئيسية"فرحة دولة.. الأرجنتين بطلة العالم.. شكرا ميسي"، فيما كتبت صحيفة (أوليه) على غلافها "نحن أبطال العالم"، واستخدم موقع (تي.واي.سي) نفس العنوان.

وقالت صحيفة (لاناثيون) "الأرجنتين تفوز بأفضل نهائي في التاريخ وترتقي إلى السماء".

ميسي بطل الأرجنتين

وكان ميسي بطل الاحتفالات بعد أن سجل هدفين في النهائي وركلة ترجيح، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد أن حقق حلمه أخيرا وعوض خسارة نهائي 2014 أمام ألمانيا.

لكن دييجو مارادونا كان الغائب الحاضر في الاحتفالات أيضا إذ رفع مشجعون صوره بجانب ميسي، وتذكرت الصحف المحلية الأسطورة الذي فارق الحياة قبل عامين.

ونشرت (كلارين) صورتين متشابهتين لميسي ومارادونا أثناء رفع كأس العالم محمولين على الأعناق، وعلقت "الصورة المنتظرة منذ 36 عاما".
وأضافت (لاناثيون) "مارادونا حاضر دائما معنا، احتفل من السماء في لوسيل".

الارجنتين العالم كأس العالم بوينس أيرس قطر ميسى

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وائل لطفي

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