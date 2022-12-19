الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الشباب والرياضة» تختتم الدورة التدريبية لمكتب فن إدارة الحياة في الشرقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي لمكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية للشباب لشئون مكتب الوزير، أمس، بمركز شباب فاقوس بمحافظة الشرقية، تحت شعار "اعرف نفسك" والذي أقيم على مدار 4 ايام بمشاركة 250 متدربا.

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تناولت المحاضرات، والتي ألقتها الدكتورة نيرفانا فاضل منسق عام مكتب فن إدارة الحياة، الحديث
عن تطوير الذات وكيفية اكتشاف النفس وتطويرها وتحديد أهداف قابلة للتحقيق، وكيفية الوصول ليا  والروحانيات وترجمة الرسائل الربانية وكيفية استقبالها و التعامل معها.

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كما تناولت المحاضرات، والتي ألقاها الدكتور محب ألفونس الأخصائي النفسي والمحاضر تحت عنوان "المرونة النفسية" كيفية امتلاك القدرة على التعامل مع المشكلات والتحديات والتوتر، والضغوط النفسية وكذلك النهوض مجددا بعد التعرض للعقبات والنكسات والصدمات والتعافي بعد أي منهم.

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- كيفية تأثير الأفكار والمشاعر على سلوك الإنسان

وتناولت المحاضرات، والتي ألقاها الدكتور حسن محمود، استشاري التدريب والتطوير والمحاضر، تحت عنوان "العدسة النفسية" كيفية تأثير الأفكار والمشاعر على سلوك الإنسان، وكيفية السيطرة على التفكير الافتراضي السلبي والحد منه، واختيار أهداف وفقاً للمقومات والقدرات الشخصية ، وعدم الانسياق خلف آراء وكلام الآخرين.

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ابدى المشاركون في الدورة سعادتهم بتنفيذ هذه الدورة بمحافظة الشرقي،ة كما وجهوا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باهتمامه الشديد بالشباب في كل مناحي الحياة العلمية والعملية.

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يذكر ان نكتب فن ادارة الحياة قد قام بتنفيذ محاضرات توعوية ولقاءات حوارية مع الأسر المصرية بمركزي شباب كفر الحصر و بلبيس بمحافظة الشرقية.

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جدير بالذكر أن مكتب فن إدارة الحياة  يهدف إلى تنفيذ حزمة من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل التدريبية المتخصصة، والتي ترتكز على صقل الإمكانات الخاصة بالازدهار المهني والشخصي والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، فضلاً عن تعلم كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل وإدارة التوتر والقلق وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعي الأكاديمية والوظيفية، وخدمة كافة الشرائح الشبابية بصفة عامة

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اتخاذ القرارات اختيار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أفراد الأسرة الأسر المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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