حبس سائق تسبب في مصرع مسن بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر، بحبس سائق سيارة تسبب في مصرع مسن في حادث تصادم بمدينة نصر بالقاهرة.

كما طلبت جهات التحقيق، إجراء الكشف عن تعالي المواد المخدرة للسائق المتسبب في الحادث، وطالبت الإدارة العامة للمباحث الجنائية؛ تقديم تحرياتها حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان؛ بلاغًا بوقوع حادث تصادم ومصرع أحد الأشخاص خلاله في مدينة نصر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقسم شرطة مدينة نصر ثان إلى موقع الحادث، وعثروا على جثة المتوفي، وتم نقله للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتبين من جمع المعلومات أنه أثناء سير سيارة قيادة موظف بالمعاش مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، توفي متأثرًا بإصابته بجرح قطعي وكسور بجبهة الرأس، حيث اختلت عجلة القيادة بيده بسبب عبور سيارة نقل مجهولة للجزيرة الوسطى عكس الاتجاه واصطدامه به، ولاذ قائد السيارة النقل بالفرار، ما نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته وأحدثت تلفيات بالسيارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، من تحديد السيارة النقل المتسببة في الحادث، وتبين أنها قيادة سائق - مقيم بدائرة قسم المعادي، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بهروبه خشية ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.