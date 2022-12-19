البرغوث الأرجنتيني «ميسي» يحطم الأرقام وينصب نفسه «ملكا» للمونديال (إنفوجراف)
بعد فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر، قام البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتحطيم الأرقام لينصب نفسه “ملكا” للمونديال هذا العام.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية اليوم أبرز ما حققه ميسي في تاريخه الكروي الخاص بكأس العالم من خلال الإنفوجراف التالي :-
- أكثر لاعب بالتاريخ مشاركة بكأس العالم بـ 26 مباراة.
- أول لاعب في التاريخ يسجل في كل مراحل المونديال.
- أكثر لاعب مساهمة في الأهداف في تاريخ كأس العالم بـ21 هدفا.
- سجل 26 هدفا في البطولات الكبرى للأرجنتين.
- اللاعب الوحيد الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المونديال مرتين.