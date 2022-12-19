البرغوث الأرجنتيني «ميسي» يحطم الأرقام وينصب نفسه «ملكا» للمونديال (إنفوجراف)

بعد فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر، قام البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتحطيم الأرقام لينصب نفسه “ملكا” للمونديال هذا العام.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية اليوم أبرز ما حققه ميسي في تاريخه الكروي الخاص بكأس العالم من خلال الإنفوجراف التالي :-