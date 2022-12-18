مدرب فرنسا: واجهنا منتخبا عنيدا.. وسأحسم مستقبلى مطلع العام المقبل

أبدى ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، حزنه لخسارة فريقه في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، أمام نظيره الأرجنتيني.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3 /3، قبل أن يتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للأرجنتين بفوزها 4 /2.

وقال ديشامب في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة، إن فريقه واجه العديد من الصعوبات في الشوط الأول، مرجعا ذلك إلى قلة الجاهزية الفردية والجماعية في الفريق.

وأضاف أن المباراة ككل لم تكن سهلة لأن فريقه واجه منتخبا عنيدا، معربا عن إشادته بمنتخب التانجو.

يشار إلى أن ديشامب فائز بلقب كأس العالم مرتين، مرة كلاعب في نسخة عام 1998 بفرنسا وكمدرب في 2018 بروسيا.

وأوضح ديشامب أن المنتخب الأرجنتيني خسر أولى مبارياته بالبطولة أمام السعودية 1 / 2، لكنه لم يستسلم ونجح في التعافي من أثار تلك الهزيمة سريعا ليواصل طريقه في البطولة ويتوج بها في النهاية.

وتابع أن فريقه وصل لقمة أدائه في بعض أوقات المباراة، لكن ذلك لم يكن كافيا للتتويج باللقب.

وبالحديث عن مستقبله مع المنتخب الفرنسي، أكد ديشامب أنه سيلتقي مع رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة مطلع عام، 2023 للتشاور في الأمر ومن ثم الإعلان عن قراره.