3 مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج على مشاجرة بدائرة مركز شرطة المراغة وضبط المشاركين فيها، والتي نتج عنها إصابة 3 مواطنين بإصابات متفرقة بالجسم، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات المصاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من اللواء طارق عيسى، نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بسبب خلافات المصاهرة بين طرفين بدائرة مركز المراغة، وتم ضبط المشاركين فيها.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد عبدالسلام، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة المركز، وتبين أنها بين طرفين، "عامل أجرى"، مصابًا بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليمنى، ووالد زوجته، عامل أجري، مصابًا بجرح طعني بالصدر، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، والطرفان يقيمان بذات الناحية.