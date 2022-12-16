الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحملات التموينية تضبط 70 قضية استيلاء على السلع المدعومة

حملة تموينية
حملة تموينية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية خلال 24 ساعة، من ضبط (70) قضية استيلاء على السلع المدعومة.

وذلك بمضبوطات أبرزها (10,356 طن"سكر–أرز"تموينى–1000 لتر مواد بترولية– 854 عبوة "زيت تموينى" -  117500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين"– 441 إسطوانة بوتاجاز – 48 بطاقة تموينية ذكية– ماكينة صرف) بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالي (884,892طن) أبرزها (35,700 طن دقيق بلدى –28,800 طن دقيق أبيض –18,300 طن أرز أبيض –619,147 طن أرز شعير –174,589طن"سلع ومواد غذائية متنوعة وأسمدة وأعلاف" – 10,356 طن "سكر– أرز"تموينى،–37666 عبوة مواد غذائية متنوعة -  1000 لتر زيت طعام – 854 عبوة "زيت تموينى" –5950 قطعة نظارات ومستلزمات طبية - 117500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين" –441 إسطوانة بوتاجاز – 48 بطاقة تموينية ذكية – ماكينة صرف – 16802 عبوة سجائر - طن أسمنت).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها، وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

إدارات وأقسام شرطة التموين أجهزة وزارة الداخلية أقسام شرطة التموين السلع الغذائية الحملات التموينية جهود أجهزة وزارة الداخلية بطاقة تموينية ذكية بطاقة تموينية

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