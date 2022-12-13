تخريج دفعة جديدة من اللاعبين.. تفاصيل الملتقى الرابع للأراجوز المصري والعرائس التقليدية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن الملتقى الرابع للأراجوز المصري والعرائس التقليدية وتخريج دفعة جديدة من لاعبي الأراجوز.

وقال المخرج ناصر عبد التواب، مخرج عرائس، نحتفي هذا العام بتخريج أكثر من 32 لاعب ولاعبة أراجوز جدد، بجانب تخريج 17 لاعب العام الماضي، خاصة أن المستهدف كان تخريج حوالى 50 لاعب أراجوز للحفاظ على هويتنا.

وقال محمد ناصف، رئيس الإدارة المركزية لثقافة الطفل، إن الملتقى يقام للعام الرابع لصيانة الأراجوز المصري، بعدما تم إدراجه على قائمة الصون العاجل عام 2018، وبدأنا أول ملتقى للأراجوز عام 2019.

وأوضح أن الأراجوز قادر على الوقوف أمام التكنولوجيا، معقبًا "عندما يقف الأراجوز ويطلق أي زمارة، يبدأ الأطفال مباشرة الانتباه له وترك الهواتف التي في إيديهم، والتفاعل معه".

فيما قال محمد أحمد إبراهيم، لاعب أراجوز، إنه يشارك في الملتقى بعرض ساعات ساعات، للفنانة الراحلة صباح، وقالت ملك محمد، لاعبة عرائس، إن الأراجوز لعبة مشوقة يحبها الأطفال.

- أول لاعب أراجوز من ذوي الهمم

وقال إسلام أحمد محمد، أول لاعب أراجوز من ذوي الهمم، إنه يحب الأطفال جدًا، ويحب أن يقوم بإضحاكهم من خلال الأراجوز، متابعًا: "هدفي أضحك الأطفال وكل الناس تضحك".