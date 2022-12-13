استطلاع آراء المواطنين في الخدمات المقدمة من«صرف الإسكندرية»

أجرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استطلاع أراء المواطنين بمختلف مناطق محافظة الإسكندرية حيث قامت الإدارة العامة للوعي البيئي بالشركة باستطلاع رأي جمهور العملاء، بمختلف مناطق المحافظة حول الخدمات التي تقدمها الشركة بهدف الوقوف على السلبيات أو المعوقات وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضح المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الاستطلاع يستهدف قياس مستوى رضا العملاء عن المدة الزمنية المستغرقة لإنهاء الخدمة، ومدى الإستجابة، وأداء العاملين، والإجراءات المطلوبة لإنهاء الخدمة.

كما أشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى قيام فريق التوعية بتوزيع "بروشورات" للعملاء تحمل عددا من رسائل التوعية بضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعريف والحفاظ بمشروعات الدولة للبنية التحتية، وتهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.



وفي نفس السياق نظمت ادارة التوعية بالتعاون مع إدارة شرق التعليمية العديد من أنشطة التوعية مع طلاب مدرسة الابراهيمية الإعدادية بنات، والتى تضمنت ندوة توعية عن السلوكيات الصحيحة للتعامل مع شبكة الصرف الصحي والحفاظ عليها، وندوة توعية عن التغيرات المناخية، وندوة توعية عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم تنظيم مسابقات للطلاب وتوزيع جوائز مقدمة من الشركة لتشجيعهم.

واشارت الشركة أن قنوات التواصل بين الشركة مع جمهور عملائها متنوعة وتشمل الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، وتطبيق واتس آب على الرقم 01201175175، والخط الساخن 175 لاستقبال شكاوي المواطنين.