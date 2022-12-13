الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم فندق كابول

هجوم فندق كابول
هجوم فندق كابول

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم على فندق في العاصمة الأفغانية كابول يوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين.

وفى وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، عن سماع دوي انفجار وطلقات نارية خارج فندق في كابول، وذكر أحد مستشفيات المدينة أنه استقبل 21 شخصًا بين جريح وقتيل، وذكرت حركة "طالبان" في وقت لاحق أن أجنبيين أصيبا في الهجوم وقتل ثلاثة من المهاجمين.

وقال تنظيم "داعش"، إن اثنين من أعضائها هاجموا فندقًا يتردد عليه دبلوماسيون ورجال أعمال صينيون، حيث فجروا عبوتين ناسفتين مخبأتين في أكياس وألقوا قنابل يدوية وأطلقوا أعيرة نارية.

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