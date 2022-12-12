الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومي للبحوث» ينظم الملتقى العلمي للكبسلة الدقيقة وتطبيقاتها 20 ديسمبر

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

ينظم المركز القومي للبحوث، الملتقى العلمي الأول حول التقنيات الحديثة للكبسلة الدقيقة وتطبيقاتها لتحقيق الاستدامة والتحول الأخضر، وذلك بالتعاون مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، والجمعية العلمية للصناعات الغذائية، وذلك في الفترة من (20 - 22) ديسمبر الحالي.

ويشارك في الملتقى كوكبة من المتخصصين والعلماء من المراكز البحثية وأساتذة الجامعات والشركات المختصة في تقنية النانو الصناعية والمعملية، والجهات العاملة بمجال الصناعات الغذائية والألبان والصناعات الصيدلانية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل؛ بهدف إيجاد حلول والتوسع في الإنتاج المحلي عالي الجودة بديلًا عن الاستيراد.

وقالت رئيس وحدة الكبسلة الدقيقة والتجفيف بالرذاذ بالمركز الدكتورة منال محمد رمضان - في تصريح اليوم /الاثنين/ - إن الملتقى يستهدف فتح آفاق للتعاون العلمي بين الباحثين ومع الشركات والمصانع لربط العلم مع الصناعة الخضراء الآمنة المستدامة، والتعرف على المقترحات والحلول لمشكلات التصنيع الغذائي والدوائي، واقتحام مجال تكنولوجيا الكبسلة الدقيقة وتكنولوجيا النانو وفن التعبئة الذكية للمنتجات المختلفة.

وأضافت أن فعاليات الملتقى ستبحث أشكال وطرق تصنيع وقياس وتحديد خصائص المواد النانوية، مع بيان أهم تطبيقاتها في مجال الغذاء والدواء والاستفادة من المواد الطبيعية الفعالة والنشطة حيويًا باستخدام تقنيات النانو الحديثة والكبسلة لإنتاج أغذية وظيفية وأخرى معززة بالمستخلصات الطبيعية من مصادر نباتية أو حيوانية أو بحرية بطرق مبتكرة.

وأوضحت أنه سيتم عرض تقنيات التعبئة الذكية نحو الاستدامة والتحول الأخضر لمنتجات آمنة صحية، واستخدام المغذيات النانوميترية لتوصيل الأدوية لهدفها المرجو، وكذلك الوقاية والعلاج من بعض الأمراض غير السارية بالمستحلبات الطبيعية النانوميترية.

وتابعت أنه سيتم كذلك عرض تطبيقات نانوتكنولوجية جديدة لتحسين وسلامة الأغذية ضد أخطار السموم الفطرية، بجانب تطبيق تقنية الكبسلة الدقيقة للفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية واستخدام بروتين الشرش في كبسلة المركبات الحيوية بطرق مختلفة.

وأكدت أن الملتقى سيشهد مشاركات من قبل علماء وأساتذة وخبراء حول أحدث المستجدات المتعلقة بتكنولوجيا النانو، ونقاشات علمية وفنية وورش عمل ستتضمن التدريب على تطبيق تقنية النانو مع عرض أحدث أبحاثهم التطبيقية المتعلقة بمجال النانوتكنولوجي.

ولفتت إلى أن الملتقى يستهدف شركات الصناعات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل وطلاب كليات العلوم والصيدلة والزراعة والطب البيطري و الباحثين في مجال الكبسلة الدقيقة.

المركز القومي للبحوث التقنيات الحديثة للكبسلة الدقيقة الاستدامة التحول الاخضر الجمعية العلمية للصناعات الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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