إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح إثر وقوع حادث سير بين سيارتين بالدلنجات

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي بشارع المحكمة بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجار تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من العميد عمرو هندى، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نصف نقل بشارع المحكمة بدائرة المركز، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالانتقال إلي مكان الحادث تبين إصابة كل من "أحمد خميس سالم"، 27 سنة، مصابًا بجرح قطعي في الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، محمد خميس سالم، 24 سنة، مصابًا بكدمات متفرقة من الجسم، مصطفى حلمي محمد، 16 سنة، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن، محمد إبراهيم عوض، 18 سنة، مصابًا بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه نزيف بالبطن، وجميعهم مقيمون بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

ونقلوا جميعًا إلي مستشفى الدلنجات المركزى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجار تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.