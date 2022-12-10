ضبط صاحب قناة فضائية لسرقة علامة تجارية من آخر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وجرائم القرصنة فى مجالات البرمجيات والبث الفضائي بالمخالفة للقانون، في إطار جهود أجهزة وازرة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من مسئولي إحدى القنوات الفضائية بالتضرر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة العلامة التجارية الخاصة بالقناة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة، بالإعلان عن ذات القناة من خلال حساب إلكتروني منشئ على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" من خلال هاتفه المحمول بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه، وأمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل للإعلان على قناة فضائية "غير مرخصة"، والذى إعترف بقيامه بالإعلان والترويج للقناة مجاملة لأحد أصدقائه، وأضاف بقيام أحد الأشخاص "مالك ومدير إحدى شركات الإنتاج الفنى "منتهية التراخيص" بإدارة القناة الفضائية "غير المرخصة المشار إليها" واتخاذه من إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة مقراً لتلك القناة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة المشار إليها وأمكن ضبطه، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط عدد 2 جهاز كمبيوتر يستخدمان فى إعداد المحتوى الذى يتم بثه وإدارة القناة الفضائية والرقمية والمونتاج - هاتفى محمول يستخدمان فى إدارة الصفحات والمواقع والقناة الرقمية والفضائية وإدارة محفظة إلكترونية بها العديد من المعاملات المالية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه (مالك القناة والمدير المسئول) وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى وقيامه ببث المحتوى عبر الإنترنت إلى أحد الأشخاص خارج البلاد بشركة للأقمار الصناعية لرفعه على القمر الصناعي.